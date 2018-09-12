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Nox App Player для WindowsТестовый запуск эмулятора состоялся в 2015 году в виде своеобразного конкурента Bluestacks – и, как ни странно, релиз нового программного обеспечения от малоизвестной студии не остался незамеченным. Главная тому причина – официальная поддержка процессоров AMD. Nox App Player первым захватил сразу два лагеря – Intel и AMD, а потому сразу смог избавиться от технических несовершенств, которые оказались неподвластны конкурентам.
Преимущества
- Свободное взаимодействие как с контентом, загруженным из цифрового магазина Google Play (потребуется регистрация!), так и с APK-файлами, добавляемыми из сторонних источников.
- Nox App Player основан на версии Android4.2, но поддерживает и 5.1.1, и даже 7.1.2 Beta. А, значит, проблем с установкой программного обеспечения не возникнут и громкие мобильные эксклюзивы не пройдут мимо, а пополнят домашнюю библиотеку развлечений.
- Предусмотрена поддержка файловой системы Windows и MacOS: документы, фотографии и контакты можно с легкостью переносить на жесткий диск и добавлять в Nox App Player (появится шанс работать с графическими редакторами, творческими лабораториями, менеджерами сохранений).
- Эмулятор поддерживает root-права в тех случаях, когда важно взаимодействовать с контентом с позиции суперпользователя.
- Тема визуального оформления выбирается в опциях, а еще – гибко настраивается: разработчики разрешают менять шрифты и анимацию прокрутки изображений и текста, менять расположение ярлыков и виджетов.
- Графический движок тоже подвержен изменениям – так, к примеру, если с OpenGL картинка сыпется или выглядит нестабильно, никто не мешает переключиться на DirectX.
- Работать с Nox App Player можно в формате мультизадачности. Новые копии эмулятора запускаются асинхронно и легко контролируются.
- Эмулятор поддерживает и клавиатуры с мышками, и сторонние инструменты контроля – геймпады и джойстики. Побеждать и подниматься вверх по карьерной лестнице еще никогда не получалось настолько легко и непринужденно.
Системные требованияНа официальном сайте Nox App Player разработчики выделяют следующие минимальные требования, которые важно учитывать при запуске эмулятора на компьютерах и ноутбуках:
- 2 гигабайта оперативной памяти с частотой не менее 1333 МГц;
- 2-ядерный процессор с частотой от 2 Гц;
- 3 гигабайта на жестком диске для эмулятора и дополнительное пространство для загружаемого из Google Play и сторонних источников контента. В некоторых случаях потребуется и место для обновлений, временных файлов и локальных сохранений.
- Видеокарта с 1 гигабайтом видеопамяти.
- Дополнительно стоит позаботиться о загрузке драйверов для видеокарты, контроллеров памяти и второстепенного оборудования, отвечающего за управление. С автоматическим поиском подходящего программного обеспечения поможет Driver Booster.А еще не помешает обновить DirectX и распространяемые пакеты Visual C++. Так шансы на стабильный запуск приложений намного выше.
Установка и деинсталляция Нокс ПлеерУстановка эмулятора происходит по весьма предсказуемому алгоритму:
- Нажать на кнопку «Скачать» (дополнительно разработчики предлагают версию для Mac, а еще – набор старых, но более стабильных версий, запускаемых на Windows 7).
- После загрузки дистрибутива – запустить двойным нажатием и приступить к классической инсталляции, где важно принять соглашения и указать место для распаковки файлов (как подсказывает практика, менять настройки по умолчанию не рекомендуется – лучше оставить вариант с использованием системного диск C).
- Процедура подготовки эмулятора займет от 5 до 15 минут – скорость обработки запросов напрямую зависит от производительности компьютера.
- Дальше NoxPlayer запустится автоматически, а вместе с тем – загрузит последние обновления, продемонстрирует парочку рекламных объявлений (из условно-бесплатного метода распространения сталкиваться с промо-роликами и баннерами придется частенько, и, если подобные ограничения уже надоели – стоит купить подписку), и предложит прочитать специальную инструкцию для новичков, которые уже через пару минут разберутся в интерфейсе и дополнительных меню, а заодно – освоят панель быстрого доступа.
- Последний этап – запуск Play Market (или Google Play), цифрового магазина, где легко отыскать книги и фильмы, развлечения и софтверные программы на любой случай жизни – переводчики, графические редакторы, социальные сети, навигаторы и образовательно-развлекательные платформы для изучения английского языка: выбор бесконечен!
- Классический метод. Вызвать меню «Пуск» и набрать комбинацию Nox App. Нажать правой кнопкой на появившийся результат поиска и выбрать пункт «Удалить». На экране тут же появится встроенный в Windows инструмент «Удалить или изменить программу». А, значит, осталось найти эмулятор и выбрать соответствующий пункт меню. Процедура займет не больше 5 минут.
- Экспериментальный метод. Встроенный в операционную систему инструмент к процессу деинсталляции подходит поверхностно – оставляет кучу записей в реестре, частенько пропускает файлы на жестких дисках, а еще не спешит расправляться с документами и сохранениями. Исправить ситуацию поможет IObit Uninstaller, подчищающий все и сразу! Никаких мусорных файлов, сломанного реестра и пропущенных ярлыков!
Если вам предлагают скачать Nox торрент файлом, то поступать таким образом мы вам не рекомендуем. Как показывает практика, именно таким образом происходит заражение вашего устройства вирусом.
ЗаключениеNox App Player – глоток свежего воздуха в жанре. И на то – целая коллекция причин: дизайн и оптимизация, индивидуальные настройки и поддержка процессоров от Intel и AMD, выбираемая основа (версии 4.2.2 и даже 7.1.1 Beta) и графические настройки, которые меняются по первому же щелчку. Ну, о чем тут еще мечтать? Напоминаем, что программу Nox App Player скачать бесплатно вы можете на этой странице по ссылкам ниже.
Обратите внимание! Вышла новая версия Nox App Player для Windows
Классное приложение, давно искал эмулятор Андройда на Виндоус. Запускается без лагов, не тормозит. Все работает хорошо. Особенно мне понравился дизайн. Сразу видно, что постарались. Куча настроек. Удобная установка приложений. В общем рекомендую!
нет камеры
вот эта прикол
Данная программа стоит внимания однозначно.Она проста в использовании,работает без проблем и заморочек,не тормозит,не слетает.На русском языке,что не мало важно,устанавливается очень просто,каждый справится.Сама пользуюсь и Вам советую.Спасибо.
Прочитал отзывы об этой утилите. Захотелось добавить от себя. приложение действительно хорошее, но у кого старые слабые компьютеры, даже не пытайтесь устанавливать. Радости от работы с этой программой у вас не будет.
Давно искал для себя нормальный и быстрый эмулятор для андроида,наконец то нашел.Эмулятор очень шустрый,работает без каких либо нареканий. Настройки очень удобные.Дизайн приятный на глаз. Установите и сами убедитесь в этом.
Хоррший эмулятор , быстрый мгновенный быстро достаточно грузиться, глюков не нпблюдал почти!
Эта программа которую я нашел она очень актуальна в наше продвинутое время, главное что в ней то что всё очень понятно, доступно, красивый интерфейс, в которой без всякого труда разберется любой пользователь от мала до велика, от ученика и до пенсионера !
Можноли поставить на другую кнопку уменьшение или увиличение экрана двумя пальцами? К примеру на стрелки
Kryto
Когда я запускаю Mortal Kombat, в эмуляторе не работает клавиатура для ввода, ни физическая, ни виртуальная, что делать. (Клавишами можно управлять в игре)
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Я скачал на ноутбук Nox App Player для того, чтобы публиковать посты в инстаграмме. Но столкнулся с проблемой.Видеофайл я перетаскиваю, он в окошке загружается нормально а вот дальше, нажимая кнопку далее он почему то черным цветом, пробовал опубликовать пост, звук есть а самого видео нет, черным цветом оно. Что мне необходимо сделать?
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой при скачивание программы , что скачка доходит до 73.2 % и все появляется пуск. Но программа не запускается. Что делать?
Почему у меня при запуске выскакивает синий экран? Процессор amd, Windows 10.
Потому что Windows10 – это какаха. 7-ку поставь.
Не знаю у моего друга и у меня все работает попробую обновить драйвера через программу Driver Hub. И переустановить клиент.
хз
Какие характеристики(комплектующие) у пк должны быть чтобы 20 ноксов работало без проблем?
Интересует процессор и ram
нуу если подумать, то для каждого нокса надо 2гб оперативной и 1гб видео памяти, то есть, понадобится не менее 40гб оперативной памяти и 20гб видеопамяти(по моему нет такой видеокарты). про проц не знаю.
у меня загрузка остановилась на 99
Хуйня а не програма постояно слетают програми кудато.Разроботчики ви ГАНДОНИ я сука поставил туда стим гвард а нокс сука обновляется и постояно удаляет мои установление програми ХОТЯ я в настройках поставил обновляться по разрешению а он у меня нихуя неспрашует сам по себе живет каждие 2 недели у меня какиета обнавления оно мне нахуй ненужно одним словом о програме ГОВНО
Лол, у меня все отлично
у меня норм все, хз че у тебя
ты что малолетка говоришь матом а? мама еще не отучила?
ахаххахахахахаххахааххахахахахххххахах
Здравствуйте, Nox установлен на ПК. win7
как перенести Файлы из Nox на компьютер?
например, звуковой или текстовый файл.
Здравствуйте, ошибка приложения ADS Facebook manager пробовал на версии 6,2 и 6,3 в режимах совместимости и в скоростном, делал разные версии андроид, скачивал разные версии приложения ADS. скачивал с гугл плей, удалял кеш в настройках приложения,
система Windows 7 проц Q9300 видюха Radeon 7770
часто крашит во время игры, что делать?
На хрен ваши эмуляторы… Установка на HDD – лучший вариант. Ну, разве кому подрочить охота… Короче – для мазохистов.
пизд*ц
да говно
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно избавиться от назойливой рекламы?
Там есть вариант купить норм версию что бы РЕКЛАМА не докучала либо есть специальная версия, которую можно купить, ну или хоть что нибудь что может избавить мои страдания
Не работает!
В конце загрузки до 99% и выдаёт ошибку: “Эмулятор повреждён. Используйте после переустановки”.
если не работает обнови драйвера через Driver Booster 7
Здравствуйте почему в нокс нельзя скачать приложение циан??
а там чтобы в пабг мобайл играть есть мышка
ваша прога говно самый худшии эмулятор в мире потому что 1 раз он сам удалил все приложения и игры с акками пришлось 2 дня восстанавливать а щас выдаёт ошибку и не хочет запускаться так что я скачиваю блюстакс а ваш гавнокс никогда
Здравствуйте! Пожалуйста сделайте чтоб игра Pokemon Go нормально авторизовывалась в Nox App Player. А то у меня в деревне нету ни Pokestop ни покемонов! Очень хочу поиграть в Pokemon Go пожалуйста сделайте что нибудь!!!! Чтоб игра не понимала что запускается на эмуляторе!
И сделайте в фейковый GPS карты от яндекс карт со спутника!
salam
При запуске любого приложения в эмуляторе (кстати , в абсолютно любом эмуляторе) , всплывает окно с надписью типа :”Мы обнаружили , что приложение установлено неправильно. Нужно удалить и переустановить приложение в play store”.
Переустановка nox не помогла. Помогите пожалуйста.
я раньше играл на данном эмуляторе но вдруг перестала срабатывать функция скрытия эмулятора работающая на клавиши Ctrl + Alt + X пожалуйста помогите решить данную проблему.
почему у меня требует какой-то пароль при в ходе
я навернул говна))
Говно полное, даже не качайте параша конченная
Добрый день. Подскажите почему не работает запись? После нажатия на запись, пишет что произошла неопознанная ошибка. Эта ошибка у Вас повторяется уже в пяти последних версиях. Спасибо.
Сколько пользовался этим эмулятором. Но в последнее время на нем перестал запускается Хартстоун, я пробовал установить и предыдущую версию, но так ничего и не получилось. Пришлось установить Блюстакс все заработало. Так что пока планирую пользоваться другим эмулятором. А вам успехов в разработке и вылавливанию всех багов!
Дерьмо эмулятор! Блу стак лучше! Тут все игры просто вылетают, на мощном компе! :evil:Дно не качайте
С последним обновлением стал очень медленный интернет, только в эмуляторе, на самом компьютере все нормально, если проблема не решится, придётся менять эмулятор
При запуске игры Mortal Combat все идет хорошо, но когда просят ввести ник в войне фракций то при нажатии клавиш на клавиатуре ник не вводится (раскладка английская, ctrl+V не работает) как исправить?
Здравствуйте, скажите пожалуйста у меня возникла проблема с геолокацией в плеере. Что в новой редакции что предыдущих возникает ошибка “”При загрузки Google Карт на этой странице возникла проблема”
Скрин по ссылки https://pastenow.ru/88NTU
Спасибо большое за своевременный ответ.
Добрый день!
Я использую Nox для работы в Инстаграм с компьютера. После нескольких сеансов пропал фильтр NORMAL при публикации фото (есть черное поле). Переустановка не помогла. Пожалуйста, помогите восстановить этот фильтр.
Почему у меня все время высвечивается надпись что произошла ошибка в сервисах Google Play?!?
как настроить нокс чтобы зайти в игру через соцсеть одноклассники если я нахожусь за границей. предлагает из вариантов только фейсбук. игра gods and glory.
не запускается игра (Brawl Stars) что делать помогите пожалуйста!!!
добрый день.
в игре free fire когда переходишь в шутер режим и нажимаешь пкм (настроил на прицел) или кнопку оня , залипает мышка ровно в момент нажатия , нет возможности вести цель и стрелять очередями, постоянно стопится обзор.
Пожалуйста , поправьте. В других эмуляторах этого нет , но ваш считаю лучшим.
Скачал ваш эмулятор,большинство игр потрясающе работают,спасибо вам за это. Но есть и крупные недочеты. Например в игре Injustice: Gods Among Us не прогружаются текстуры,а если быть точнее то они все белые и серые,в меню и самой же игре. Пожалуйста помогите решить эту проблему. Я так долго морочился с настройками в вашем эмуляторе но ни к чему не пришел.
Здравствуйте скажите пожалуйста как настроить прозрачность кнопок управления,6.6.0.8.- версия.