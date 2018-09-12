О программе

Nox App Player – многофункциональный и условно-бесплатный эмулятор для воспроизведения приложений и игр, разработанных для операционной системы Android, на персональных компьютерах с Windows и MacOS.

Статус программы: Бесплатная

Размер: 340 МБ для эмулятора

Система: Windows 7, 8, 8.1, 10, Vista, MacOS

Версия: 6.6.0.3

Дата выхода: 27.02.2020

Формат: .exe

Интерфейс: Русский и Английский

Разработчик: BigNox

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